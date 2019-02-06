2019/02/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد الشذر… الاتفاقية الامريكية-العراقية والتي يحلو ان اسميها لان مايبدوا ان امريكا هي من قامت بها وليس العراق، وذلك نظرا للخروقات المتكررة على بنود هذه الاتفاقية من قبل الجانب الامريكي، والذي اعتاد ان لا يحترم سلطة، ولا قانونا ولا سيادة لدولة ما، فهذه الدولة على مرور تاريخها تجدها تسير خلف سياستها لا غير.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تستهدف ايران من قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تستهدف ايران من قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).