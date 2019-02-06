انخفاض مستوى اسعار النفط العالمية 1%

2019/02/06 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انخفض النفط واحدا بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية بينما انحسرت مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا على المعروض العالمي.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر صدور تقرير الحكومة الرسمي بشأن الإمدادات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل بعدما زاد بنحو 15 بالمئة في يناير كانون الثاني.



وتراجع الخام الأمريكي 48 سنتا إلى 53.18 دولار.

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي في خطوة قد تكبل الإمدادات لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.

كما أثرت مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة سلبا على المعنويات.

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