وزيرة داخلية لبنان للنساء: أنا سأحميكم من أي شخص

2019/02/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت ريا الحسن، وزير الداخلية اللبنانية الجديدة، رسالة إلى كل نساء البلاد، الذين يتعرضون للعنف من قِبل أى شخص.

وأوضحت الحسن خلال كلمتها التى ألقتها اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة تسليم حقيبة وزارة الداخلية من الوزير السابق نهاد المشنوق: “أنا هنا لأحمى كل سيدة من العنف، وسوف أوجه جميع مخافر لبنان، إلى العناية بكل سيدة تقدم شكوى بسبب العنف أو أي أمر آخر”.

وقالت الحسن: “أنني أستلم تحدّياً اليوم لأنّني أستلم وزارة الداخلية وزارة تنفيذ القانون”، مؤكدة انها “ستنطلق من الملفّات التي بدأ بها الوزير نهاد المشنوق وقد وضعت خطّة تنطلق من هواجس المواطنين”.

وأعلنت أنها “ستحضر خطة لضمان استمرارية التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية”، معتبرةً أنّ “الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان وحرية التعبير”.

وقالت:”سأتشدد في تطبيق قانون السير وسنقوم بإجراءات منها إزالة العوائق وسنستكمل ما قمنا به أمام مبنى وزارة الداخلية وسأسعى لتكثيف العلاقة مع المجتمع المدني وزيادة التنسيق معه، وملف السجون ليس مسألة انسانية انما يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الانسان وبعض السجون لا تملك أدنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجناء”.

وتابعت:”سنسعى لايجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدة، كما سأتشدد في عقوبات الجرائم لا سيما المتعلقة بالتعنيف الأسري وأطلب من كل امرأة ان تتذكر بأن كل مخفر في كل بلدة مُجبر على حمايتها”.

واضافت:”سأتشدد في مسألة إطلاق النار والسلاح المتفلت وعلى الاعلاميين أن يكونوا معنا يداً واحدة لتغيير هذا الواقع وسأتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه لوقف أي نوع من أنواع التلوث والتعدي على الأماكن الطبيعية”.

وشددت على أنها “تعلم أهمية التعاون مع البلديات لتمكين المواطن وحل مشاكله وسأقوم باجراءات تستهدف تبسيط ومكننة المعاملات الالكترونية لتخفيف معاناة المواطن بكل انواعها”.

وكان وزير الداخلية اللبنانى السابق، نهاد المشنوق، قد أقام مؤتمرًا صحفيًا مع ريا الحسن، أول وزيرة داخلية فى لبنان، ليسلمها كرسى الوزارة.

يذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، أعلن الخميس الماضي، من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

وشهدت الوزارة الجديدة تسمية ريا الحفار الحسن، وزيرةً للداخلية والبلديات في التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية، مفاجأة غير متوقعة للكثيرين داخل البلاد وخارجها؛ حيث أصبحت أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب.

وهذه هي المرة الثانية، التي يختار الحريري فيها ريا الحفار الحسن المقربة منه لتمثيله في الحكومة كوزيرة داخلية، بعدما تولت حقيبة المالية في أول حكومة شكلها بين العامين 2009 و2011.

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