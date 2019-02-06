يوفنتوس يعلن انتقال ستوراري نهائياً إلى جنوى

2019/02/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أعلن يوفنتوس رسمياً انتقال لاعبه ستيفانو ستورارو إلى جنوى نهائياً بعدما كان انضم له على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وكان ستورارو قضى النصف الأول من الموسم معاراً أيضاً في صفوف سبورتنج البرتغالي بعدما خرج من حسابات يوفنتوس.

ونشر البيانكونيري بياناً رسمياً أوضح فيه تحول الصفقة من صيغة الإعارة إلى إلزامية الشراء بعدما تم استيفاء الشروط الخاصة بتلك النقط في العقد.



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وأشار البيان أن جنوى سيدفع ليوفنتوس مبلغ 16.5 مليون يورو على أربعة أعوام مالية، كما أن مكسبه من الصفقة يقدر في حدود 12.9 مليون يورو.

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ولم يخض ستورارو أي مباراة حتى الآن في الموسم الحالي ما بين الأندية الثلاث التي مثلها بسبب إصابة على مستوى الكاحل.

وكان يوفنتوس قد ضم ستورارو من جنوى في 2009 مقابل ما يقارب عشرة ملايين يورو.





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