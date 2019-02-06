اجتماع الفتح وسائرون يثير حفيظة الحكمة بشأن التواجد الأمريكي

2019/02/06 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد مصدر نيابي داخل تحالف سائرون، الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد بين تحالفي سائرون والفتح بشأن إنهاء التواجد الأمريكي أمس الثلاثاء بمعزل عن تحالف الإصلاح اثأر حفيظة تيار الحكمة، فيما بين أن تصريحات الحكمة بشأن الاجتماع تعد ردة فعل سياسية غريبة.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “الاجتماع الذي عقد بين […]

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