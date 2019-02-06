مقتل صحفيين اثنين في هجوم على إذاعة بأفغانستان

2019/02/06 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل صحفيين اثنين، جرّاء هجوم مسلح على مقر محطة إذاعية محلية في ولاية “تخار” شمال شرقي البلاد.



وقال المتحدث باسم ولاية تخار،

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