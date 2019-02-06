رئيس الوزراء الايطالي: ندعم العراق وشعبه في مرحلة الإعمار وإعادة الاستقرار

2019/02/06 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبيه كونتي،اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبقى إلى جانب العراق وشعبه وستكون معه في مرحلة الاستقرار والإعمار، مشددا على دعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم.

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