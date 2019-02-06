2019/02/06 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الديوانية, الأربعاء, عن توجيه كتاب الى مجلس الوزراء يمهله مدة شهر كاقصى حد باصدار توجيه بتوزيع الاراضي بين ذوي الشهداء لكون التوزيع مركزي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الديوانية يمهل الحكومة المركزية شهرا بشأن توزيع الاراضي) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الديوانية يمهل الحكومة المركزية شهرا بشأن توزيع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).