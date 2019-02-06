خلية الصقور تطيح بأمير داعش الإرهابي في كركوك

2019/02/06 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الصقور الاستخبارية/ كركوك، الاربعاء، الاطاحة بأمير داعش الإرهابي (ابو الزبير) المسؤول عن تدريب العناصر الارهابية في المحافظة.

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