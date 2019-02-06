إنفانتينو المرشح الوحيد لانتخابات رئاسة الفيفا

2019/02/06 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويضمن إنفانتينو (48 عاماً) بذلك ولاية جديدة في رئاسة الهيئة الكروية، وهو المنصب الذي يتولاه منذ شباط/فبراير 2016 إثر فضيحة كبرى هزت كرة القدم العالمية وأطاحت برؤوس كبيرة أبرزها سلفه مواطنه جوزيف بلاتر.

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