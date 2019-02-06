الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

2019/02/06 | 15:29

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بغداد : سومر نيوز

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة اليوم الأربعاء في الوقت الذي فشل ف...

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