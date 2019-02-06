2019/02/06 | 15:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد : سومر نيوز
استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة اليوم الأربعاء في الوقت الذي فشل ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدولار مستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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