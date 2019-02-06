حشد نينوى ينفي وجود تحركات “داعشية” على أطراف المحافظة

2019/02/06 | 15:29

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بغداد : سومر نيوز

نفى المتحدث باسم اللواء 30 في الحشد الشعبي سعد القدو، الأربعاء، وجود تحركات لتنظيم “داع...

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