القوات الأمنية تنفذ عملية بين محافظتي صلاح الدين و نينوى لملاحقة العناصر الإرهابية

2019/02/06 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الإعلام الأمني، الاربعاء، تنفيذ عمليات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى لملاحقة العناصر الإرهابية.وقال المركز في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، ان "قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش نفذت، اليوم، عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين ...

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