السيستاني يؤكد على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون

2019/02/06 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاربعاء، على اعادة النازحين والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون.وقالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جینین ھینیس بلاسخارت في مؤتمر صحافي عقدته بعد لقائها بالمرجع الاعلى السيستاني في النجف الاشرف ان "السيد السيستاني اكد على اهمية اعادة النازحين و اعمار المناطق المحررة التي يجب ان تكون من ...

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