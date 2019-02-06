عقار ترامب في الأنبار

2019/02/06 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتنب / عبد الهادي كاظم الحميري… عندما نزل ترامب وعقيلته في جوف الليل في قاعدة عين الأسد قامت الدنيا ولم تقعد بشأن خرقه للسيادة وعدم التزامه بأصول الأعراف الدبلوماسية وكانت المزايدات على أشدها فقد هرع نوابنا الأشاوس المنتخبون من خمس الشعب فقط لإغتنام الفرصة بالزبد والرعد .يبدو أن ترامب تاجر العقارات النبيه كان فكره […]

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