2019/02/06 | 15:31

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جمعية واعد للأسرى والمحررين : نستهجن ما قام به الرئيس محمود عباس من

قطع رواتب ومخصصات مئات الأسرى داخل السجون وعوائلهم والأسرى

المحررين.

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