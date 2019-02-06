حماس تعلن تلقيها دعوة مصرية للقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

2019/02/06 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس ،اليوم الأربعاء، تلقيها دعوة

مصرية لحضور لقاء في القاهرة يجمع الفصائل الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، في بيان "تلقينا دعوة

كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لحضور لقاء في القاهرة

يجمع فصائل العمل الوطني".

وأوضح بدران أن اللقاء سيبحث "مواجهة التحديات التي تواجه المشروع

الوطني الفلسطيني، وسبل إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".

وأشار إلى أن حماس "رحبت بهذه الدعوة وتنتظر الترتيبات المتعلقة

باللقاء".

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