2019/02/06 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مصدر :العراق يستبدل الغاز الطبيعي الايراني بالغاز المصري

06/02/2019 15:07:00 PM |

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واع / بغداد / متابعة

افاد مصدر اقتصادي ، الأربعاء، عن نية الحكومة العراقية الاستغناء عن الغاز الطبيعي المستورد من إيران.





وذكر المصدر في تصريح تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "العراق بعد توقيعه الإتفاقية الاقتصادية مع الأردن بدأ يحضر للاستغناء عن الغاز الطبيعي المستورد من إيران"، مشيرا إلى أن "الأمر لن يقتصر على الغار بل سيصل إلى الطاقة الكهرباء".





وأضافت، أن "الحكومة الاتحادية ستعتمد الغاز المصري عن طريق الأردن كبديل عن غاز ايران".





وكانت مصر أعلنت عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، ما سيمكنها من التوسع في التصدير وستكون الأردن أولى الدول المستوردة لها".





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