مزارعو الزبير: ايران تقتل سلة العراق الغذائية واتفاقية الاردن طلقة الرحمة في رأس الفلاح العراقي !

2019/02/06 | 15:35

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بغداد اليوم – البصرة

عبر مزارعو الطماطم في البصرة عن رفض لاتفاق الحكومة الاخير مع الاردن ، فيما اتهموا ايران بقتل سلة العراق الغذائية حسب تعبيرهم.

وقال المزارعون في حديث لـ ( بغداد اليوم ) إن "إيران تواصل توريد محاصيلها بشكل غير مشروع للعراق وقتلت سلة العراق الغذائية، والحكومة بدلا من رفع الخناق عن السوق في البلاد اتفقت مع الاردن على استيراد 400 مادة معفية وهذه الاتفاقية بمثابة طلقة رحمة في رأس الفلاح".

وذكروا ، أنهم "منذ 15 عاماً يزرعون ويخسرون، بسبب سياسية الحكومات المتعاقبة التي ناشدوها معها في اكثر من مرة يايقاف الاستيراد ودعم المنتوج المحلي لكنها لا تسمع"، حسب تعبيرهم.

واضافوا، أن "محاصيلهم تنافس المستورد وقادرة على تغطية السوق العراقية"، داعين "الحكومة العراقية الى توصيل منتجاتهم الى اهالي الانبار والموصل والمحافظات الاخرى بدلاً من الاستيراد من تركيا وايران".

بغداد اليوم - متابعة

سجل المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الاربعاء، إصابة مراسل قناة بلادي الفضائية في نينوى محمود الجماس جنوب الموصل.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الجماس وبعد مرافقته الفرقة 20 في الجيش العراقي إثر ا

بغداد اليوم- ديالى

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى فرات التميمي، الاربعاء 06 شباط 2019، أن ارتفاع مناسيب المياه في نهر ديالى كشف عن ملف خطير لم يسلط عليه الضوء منذ سنين طويلة.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

حذرت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي، الاربعاء 06 شباط 2019، من تزايد جرائم القتل والسطو المسلح بفئة الشباب دون 20 عاماً.

وقالت الحلفي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المفوضية رصدت تزايد في حالات جرائم القتل والسطو ا

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