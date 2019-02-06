مقتل صحافيين أفغانيين في هجوم على محطة إذاعية

2019/02/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل صحافيان أفغانيان بنيران مسلحين مجهولين اقتحموا محطة إذاعية يعملان فيها في شمال شرق البلاد، على ما أعلن مسؤولون الأربعاء، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه عمل الصحافيين في هذا البلد الذي يشهد حربا مستمرة منذ سنوات.

وأفاد المتحدث باسم ولاية تخار جواد حجري وكالة «فرانس برس» أنّ الصحافيين وكلاهما في حوالى العشرين من العمر، قتلا في مقر إذاعة «همصدا» وهي محطة إذاعية خاصة مقرها مدينة تالوقان عاصمة الولاية.



ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الاعتداء بعد.

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