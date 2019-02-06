سجن بريطانية في بالي لصفعها موظف في الهجرة

2019/02/06 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكم على بريطانية الأربعاء في بالي بالسجن ستة أشهر لصفعها موظف في دائرة الهجرة بعد أن فوتت رحلتها بسبب تأشيرة دخول غير صالحة.

وحكمت محكمة في بالي على أوجي تقدس (43 عاما) لصفعها أحد العاملين في مطار نغورا راي الدولي في تموز/يوليو.

ويظهر فيديو يتم تداوله على الأنترنت المرأة تحتج وتشتم شرطة الحدود بعد فرض غرامة عليها بقيمة أربعة آلاف دولار لأنها بقيت في أندونيسيا رغم انتهاء صلاحية تأشيرتها قبل أشهر.

ثم صفعت عنصر شرطة الحدود واتهمته بأنه تسبب في تفويت رحلتها.

ومثلت البريطانية قسرا أمام المحكمة الأربعاء بعد أن رفضت مرارا حضور محاكمتها كما ذكرت السلطات.

وقال المدعي تولوس جايا تاريهوران «راقبنا تحركاتها هذا الأسبوع وبعد الظهر تم اقتيادها قسرا إلى المحكمة”.

وأضاف “رفضت ووجهت لكمات وركلات إلى عناصر النيابة».

وأكدت البريطانية أنها ستستأنف الحكم الصادر بحقها.

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