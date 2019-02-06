اتفاق في الأردن على تبادل 200 أسير يمني مع ميليشيا الحوثي

2019/02/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر في عمان اجتماعات لجنة تبادل الأسرى اليمنيين، وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة اليمن وعن جماعة الحوثي، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفادت مراسلة قناة الغد من عمان: “تتواصل لليوم الثاني اجتماعات لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين اليمنين بين الحكومة اليمينة من جهه ووفد المتمردين الحوثيين، اليوم كان اجتماع منذ الصباح بين المتمردين الحوثيين والأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر، وعلى الرغم من تفاؤل الأمم المتحدة من إحراز تقدم في هذا الملف يبدو أنه لا يوجد نتائج من ناحيه المتمردين الحوثين الذين يصرون على شروطهم”.

وأضافت: “إلى الآن تم الاتفاق على إطلاق سراح 200 اسم من اليمنين في حين تصر لجنة وفد الحوثي أنه سيتم إطلاق سراحهم ولكن وفق شروطهم”.

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