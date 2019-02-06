تمويل سدود أم فساد بلا حدود؟

2019/02/06 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أحمد سليمان العمري… تُعدُّ الأردن ضمن الدول الأكثر فقراً في المياه مع نمو سكاني واقتصادي متزايد وعدد كبير من اللاجئين من دول الجوار ممّا أدّى للضغط على الموارد المائية الشحيحة في الأصل.نظراً لاستقبال الأردن أعداداً كبيرة من اللاجئين في الفترات الأخيرة وخاصة جراء الأزمة السورية، حيث وصل عدد اللاجئين لـ 87 لاجئ […]

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