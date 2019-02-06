2019/02/06 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم سانتياغو سولاري، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة استبعاد الخماسي خيسوس فاييخو، لوكا زيدان، فيديريكو فالفيردي، إبراهيم دياز، وألفارو أودريوزولا.

وكان خروج أودريوزولا من حسابات سولاري في الكلاسيكو، مفاجئا.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ريغيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.

الهجوم: ماريانو، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استبعاد مفاجئ بقائمة الريال لموقعة الكلاسيكو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استبعاد مفاجئ بقائمة الريال لموقعة الكلاسيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).