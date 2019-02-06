2019/02/06 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولیة علي اکبر ولايتي، أن المثلث الرجعي الإقلیمي هزم أمام سوریا، لافتًا إلى أن القوات الأمريكية عليها أن تنسحب من سوريا سواء أرادت ذلك أم لم تريده.وقال ولايتي، أن “الحكومة السورية تمكنت من فرض سيطرته على 90% من أراضي البلاد، وسيتمكن الجيش السوري من تطهير كامل الأرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الإمام الخامنئي: المثلث الرجعي الإقلیمي هزم أمام سوریا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الإمام الخامنئي: المثلث الرجعي الإقلیمي هزم أمام سوریا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الإمام الخامنئي: المثلث الرجعي الإقلیمي هزم أمام سوریا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).