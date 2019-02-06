2019/02/06 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء ،الأربعاء، ان التحالف الذي تقوده السعودية والامارات سبب انتشار فيروس انفلونزا الخنازير أو ما يعرف باسم (H1N1) وغيره من الأوبئة في اليمن.وقالت الوزارة في بيان: “ظهرت 590 حالة إصابة بأنفلونزا خنازير أو ما يطلق عليه (H1N1) في اليمن خلال الأشهر الأخيرة وحتى يومنا هذا، توفي منهم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة اليمنية: التحالف السعودي الإماراتي سبب انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في البلاد alansaar.

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