إصابة مراسل قناة فضائية في الموصل وأربع جنود من الجيش العراقي

2019/02/06 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

إصابة مراسل قناة بلادي في الموصل محمود الجماس وأربع جنود من الجيش العراقي اثر تعرضهم الى اطلاق نار من قبل مسلحين ينتمون لتنظيم داعش.

وافاد مصدر امني ان “التعرض وقع خلال قيام قوة من الفرقة 20 للجيش العراقي بعملية تفتيش وتدمير لانفاق التنظيم في منطقة كنعوص قرب ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل”.

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