دراسة: اقتصاد بريطانيا سيشهد تراجعاً حتى مع وجود صفقة للبريكست

2019/02/06 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن يشهد الاقتصاد البريطاني تراجعاً في الأداء على مدار السنوات القليلة المقبلة، حتى وإن تمكنت المملكة المتحدة من تأمين اتفاق للبريكست.





وقال المعهد في مذكرة صادرة اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني نمواً نسبته 1.5% في العام الجاري مقابل تقديراته السابقة عند 1.9%.





وأضافت المذكرة أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي قليلاً في 2020 و2021 عبر تسجيل نمو نسبته 1.7%.





ومن جانبه، ذكر أميت كارا رئيس وحدة التوقعات الاقتصادية بالمعهد أنه لن يحدث انهياراً اقتصادياً، "ولكن يوجد بالتأكيد تباطؤ، لايزال هناك فترة من عدم اليقين ستأتي ومن المحتمل أن تستمر على الأقل لمدة عام، عندها فقط سنعرف العلاقة الدقيقة وهذا عندما تزول سحابة عدم اليقين".





ويحدد المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية توقعاته وفقاً للسيناريو الذي يرى أن المملكة المتحدة ستغادر الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل وفقاً لاتفاق، حيث يعتقد أن ذلك السيناريو سيترك الاقتصاد يعاني حتى لو كافة المعوقات الملحة بالنسبة للنمو تم حلها.





ومع الجدول المحدد أمام رئيسة الوزراء البريطانية لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل مع حقيقة أن تريزا ماي لاتزال في حاجة للحصول على موافقة البرلمان لخطتها فإن "كارا" يرى أن عدم اليقين تسبب في ضعف استثمارات الأعمال إلى جانب أن أداء الجنيه الإسترليني المحبط الذي لم يتمكن من تعزيز الصادرات كما هو متوقع.





كما توقع المعهد أن يقوم بنك إنجلترا بزيادة معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في أغسطس المقبل.





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