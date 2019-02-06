مدرب القوة الجوية يكشف سبب استقالته من تدريب الصقور

2019/02/06 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب القوة الجوية باسم قاسم ،اليوم الأربعاء, عن سبب تقديم استقالته من تدريب الفريق خلال منافسات الموسم الجاري. وقال قاسم في تصريح صحفي اطلعت عليه

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