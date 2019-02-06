10 طرق سريعة.. لتخلص من

2019/02/06 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التجارب السيئة يمكن أن تمتص حياتك ولذلك يجب أن تعلم ما هي طرق التخلص من التجارب السيئة .والتي تساعدك في أن تتخطي التجارب السيئة حتي لا تتحكم فيك وتصبح جزء من حياتك والذي يمكنك القيام به حيال هذه التجارب هو التخلي عنها

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