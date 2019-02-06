2019/02/06 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي ، الأربعاء، بتعرض قرية زور الكنعوص جنوب الموصل إلى هجوم إرهابي من عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن قوة من الفرقة 20 بالجيش بقيادة قائد عمليات نينوى توجهت للقرية وصدت الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم داعشي على قرية جنوبي الموصل.. والقوات الأمنية ترد وتفرض سيطرتها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم داعشي على قرية جنوبي الموصل.. والقوات الأمنية ترد وتفرض سيطرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).