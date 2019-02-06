العائده ..

2019/02/06 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاطمه محمد علي

وهطول المطر يذكرنيبعشقي الذي يسكننيفالجا الي الدروب اناديك يا حبيبي آؤيني الي صدرك اغمرني اشتقت اليكاحضني فانت الملجٱ والوطن وانت الحصن وانت السكن ..احميني من البرد و المطر فهذا القلب الذيما باع يوما وغدر قد عاد اليك مهزوم منكسر يعلن امام العالمعشقيه فانت من فاز وانتصر ..ابنة قلبك عائده تطرق ابوابك متعبه فردها للحياهبحنانك فانها بدونك زاهده

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