معاهدة الأمن الجماعي: وجود أميركا في أفغانستان يهدد الوضع الإقليمي

2019/02/06 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… شدد رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أناتولي سيدوروف، الأربعاء، أن الوجود الأمريكي في أفغانستان يهدد الأمن الإقليمي.وقال سيدوروف خلال مؤتمر صحفي في المجموعة الإعلامية “روسيا سيغودنيا” وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “انخفاض كفاءة أنشطة أمريكا وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان يؤدي إلى تعقيد الوضع (في المنطقة) حيث لم […]

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