شاهد.. انفجار ضخم في محطة للغاز في قطاع غزة

2019/02/06 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار كبير في

خان يونس بقطاع غزة تلاه حريق كبير، وذلك في "محطة عكا للغاز".وأظهرت اللقطات حجم النيران الهائلة التي نتجت عن الانفجار الذي طال

محطة الغاز.

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