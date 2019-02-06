2019/02/06 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/البيشمركة تنفي وجود إتفاق يقضي بعودتها إلى كركوك

06/02/2019 16:07:00 PM |

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واع بغداد

نفى الامين العام لوزارة البيشمركة في حكومة كردستان الفريق جبار ياور ،الاربعاء، وجود إتفاق يقضي بعودة قواتها إلى محافظة كركوك.

وذكر المكتب الاعلامي لمكتب الياور تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان " وسائل الاعلام نشرت في وقت سابق من اليوم خبراً مفاده أن الأمين العام في حكومة كردستان الفريق جبار ياور قد أكد في بيان صحفي، يوم أمس، ان المفاوضات مع وزارة الدفاع العراقية توصلت إلى اتفاق يقضي بعودة قوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور".

‎واوضح البيان ان "الياور لم يدلي بأي تصريح ولم ينشر أي بيان صحفي بخصوص الإتفاق مع وزارة الدفاع العراقية بشأن عودة قوات البيشمرگة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور".

وتابع انه "تم عقد إجتماع بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع العراقية وتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وبحث التغيرات الأمنية والأوضاع في المناطق الكردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم وتحسين العلاقات بين الجانبين".

واضاف انه "من المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للجانبين أعمالها وإجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل".

‎واختتم " نحذر مرةً أخرى كافة الوسائل والقنوات الإعلامية من نشر أي أنباء عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة، وندعو الجميع إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأنباء ونشرها من خلال كافة وسائل الإعلام".

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