البيشمركة توضح حقيقة اتفاق يقضي بعودتها الى كركوك

2019/02/06 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- نفت قوات البيشمركة التوصل لاتفاق مع القوات العراقية يقضي بعودتها الى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور.

وأفاد المكتب الإعلامي للأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور في بيان ان "الفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة لم يدل بأي تصريح ولم ينشر أي بيان صحفي بخصوص الإتفاق مع وزارة الدفاع العراقية بشأن عودة البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور".

وأوضح البيان "ماتم هو عقد إجتماع مع وزارة الدفاع العراقية وتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وبحث التغيرات الأمنية والأوضاع في المناطق الكوردستانية التي تقع خارج إدارة الإقليم وتحسين العلاقات بين الجانبين".

ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفرعية للجانبين أعمالها واجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل بحسب البيان.

وتناقلت وسائل إعلامية نبأ اتفاق البيشمركة مع القوات العراقية على العودة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور.

وحذر البيان كافة الوسائل والقنوات الإعلامية من نشر أي أنباء عارية عن الصحة وبعيدة عن الحقيقة، داعيا الجميع إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأنباء ونشرها من خلال كافة وسائل الإعلام.

سوار أحمد

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