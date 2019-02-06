الكمارك تعيد اصدار (٤) أرساليات مسحوق غسيل فشلت بالفحوصات المختبريه في الشيب

2019/02/06 | 16:40

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(المستقلة)..إعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب (٤) إرساليات مسحوق غسيل مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد فشلها بالفحص المختبري ومخالفتها للمواصفات المعتمدة .

و ذكر بيان للهيئة ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني ”

يذكر ان الهيئة العامه للكماركتعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.

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