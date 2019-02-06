أبو الهيل: شبكة الإعلام ومفوضية الانتخابات هدفهما بناء عراق ديمقراطي

2019/02/06 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد أبو الهيل ، اليوم الاربعاء، ان الشبكة ومفوضية الانتخابات هدفهما بناء عراق ديمقراطي.

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