سلة النفط تخسر امام فريق مغربي ببطولة دبي الدولية

2019/02/06 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خسر فريق النفط العراقي بكرة السلة، اليوم الاربعاء، مباراته امام فريق جمعية سلا المغربي بفارق ثمان نقاط، ضمن منافسات بطولة دبي الدولية.

واقيم اللقاء بين الفريقين في صالة النادي الاهلي بمدينة دبي الاماراتية، لحساب منفسات المجموعة الاولى من البطولة، حيث انتهى اللقاء لصالح الفريق المغربي بنتيجة 90 مقابل 82 نقطة.

وبهذا تعرض النفط الى الخسارة الثالثة له على التوالي، مقابل فوز وحيد، وليحتل المركز الرابع في المجموعة (قبل الاخير) برصيد خمس نقاط.

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