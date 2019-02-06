فيديو.. ماكرون يحاور مواطنة من شرفتها: التعليم سيء!

2019/02/06 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دار حوار غير مسبوق، وعبر شرفة المنزل، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومواطنة فرنسية، حيث تحدثت معه عن وضع التعليم في المدارس.ونشر حساب قصر “الاليزيه” على تويتر، تابعه “ناس” اليوم (6 شباط 2019)، فيديو طريف لحوار دار بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومواطنة فرنسية، حيث تحدثت معه عن وضع التعليم في […]

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