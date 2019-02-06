خاص | سائرون: لم نناقش مع الفتح موضوع  الوزارات المتبقية

2019/02/06 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اعلن تحالف سائرون، اليوم الاربعاء، ان اجتماع يوم امس مع تحالف الفتح لم يتضمن مناقشة الوزارات المتبقية.

وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي في حديث خاص "الاتجاه برس"، ان "تحالفي سائرون والفتح اتفقا على الية تنظيم لجان لاجل المباشرة بعمل الخدمات في الشارع العراقي"، مؤكدا ان "موضوع الوزارات المتبقية لم يتم التطرق له على الاطلاق".

واضاف ان "الوضع بالنسبة للوزارات باقٍ كما هو"، مشيرا الى ان "اجتماع يوم امس لم يتضمن مناقشة الوزارات المتبقية".

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