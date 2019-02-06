القبض على 183 متهماً بقضايا مختلفة في ميسان

2019/02/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاربعاء، القبض على إرهابيين ومتهمين بجرائم جنائية و ضبط مواد مخدرة وعجلات ودراجات مخالفة خلال حملات أمنية في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ان "دوريات أقسام شرطة المحافظة بمختلف صنوفها نفذت خلال الأيام الماضية حملات أمنية لتعقب ومتابعة المطلوبين والمخالفين شملت مناطق المركز واقضية و نواحي ميسان، اسفرت عن القاء القبض على ( ١٨٣ ) متهم بقضايا مختلفة".

وأشارت إلى أنه "من بين المعتقلين ( ١٣) مطلوب وفق جرائم مكافخة الإرهاب ، و ( ٢٧) متهم وفق جرائم الشروع والقتل العمد والسرقات، وآخرين بجرائم التهديد والاحتيال وجرائم جنائية آخرى ، فضلاً عن ضبط عجلات ودراجات مخالفة للقانون ومواد مخدرة ضبطت بحوزة أشخاص في السيطرات والطرق الخارجية".

ولفت الى إن "العمليات استندت الى معلومات دقيقة وتعاون الأهالي، مؤكدة "نقل جميع الملقى القبض عليهم من قبل قوات الشرطة الى مراكز أمنية مختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".انتهى/س

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