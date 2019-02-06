الطقس: امطار متوسطة الشدة ابتداء من اليوم

2019/02/06 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، هطول امطار متوسطة الشدة، ابتداءً من اليوم في بعض المحافظات، فيما حذر من رياح قوية تضرب العاصمة بغداد الجمعة المقبل.وقال عطية، في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن "صوراً التقطت من القمر الصناعي اشارت الى اندفاع السحب من جهة الغرب وهي تشير الى بداية تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة خلال اليومين المقبلين والاجواء اليوم، ستكون غائمة بشكل جزئي".

وبينً، أن "مناطق غرب الانبار ستشهد امطار خفيفة".

وأضاف، أن "امطار يوم غد ستشمل الموصل ودهوك والانبار واربيل وكركوك وشمال صلاح الدين مع بعض الغزارة في مناطق متفرقة".

وأشار إلى، أن "الرياح السطحية الجنوبية الشرقية سيكون نشاطها ملحوظ غرب الانبار، فيما يكون يوم غد نشاطها ضعيف يشمل مناطق متفرقة من الوسط والجنوب".

وحذر في الوقت نفسه، ان "نشاط الرياح يوم الجمعة في واسط والعاصمة بغداد وبابل وكربلاء وجنوب ديالى والديوانية والنجف وجنوب صلاح الدين، وبشدة اقل في باقي المدن".



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