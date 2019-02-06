روحاني خلال لقائه المعلم: هدفنا في سوريا تحقيق الأمن والاستقرار وعودة اللاجئين

2019/02/06 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

التقى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.وقال روحاني حسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، إن "أهداف بلاده في سوريا، هي تحقيق الأمن والإستقرار، وعودة اللاجئين".وذكر البيان، أن "العلاقات السورية الإيرانية ممتدة منذ الثورة الإسلامية، وأنها تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات".يُذكر أن المعلم الذي يجري زيارة رسمية إلى إيران، التقى أيضاً، أمس الثلاثاء، بكل من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية جواد ظريف، كما التقى برئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.وبحث المعلم خلال لقائه مع ظريف، القمة الثلاثية حول سوريا، بين تركيا وروسيا وإيران، المزمع عقدها في سوتشي الروسية، في الـ14 فبراير/شباط الحالي.

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