الرئيس برهم صالح: حريصون على إقامة علاقات فعالة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي

2019/02/06 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال استقباله رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ان تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وأكد الرئيس برهم صالح، ان العراق حريص على إقامة علاقات فعالة وموسعة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عامة، مبينا ان العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربيا وإقليميا ودوليا بعد ان حقق الانتصار على الإرهاب.

وثمن رئيس الجمهورية مشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الارهاب، وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية، ومساهمتها في العديد من المشاريع الخدمية.

وجدد رئيس الوزراء الإيطالي دعم بلاده لجهود محاربة الإرهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي، مشيدا بحالة الاستقرار التي يشهدها العراق في المرحلة الحالية.

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