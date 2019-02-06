وقفة احتجاجية أمام الداخلية التونسية للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال بلعيد

2019/02/06 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحيي تونس اليوم الذكرى السادسة لاغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، الذي اغتيل أمام منزله رميا بالرصاص في السادس من فبراير من عام 2013.

وأفادت مراسلة الغد: “تستمر فعالية إحياء الذكرى السادسة لاغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، منذ قليل كان هناك كلمة توجه بها القيادي في الجبهة الشعبية حما الهمامي والتي وجه فيها الاتهامات لحزب النهضة الموالي لحركة الاخوان المسلمين وقال انه هذه الحركة وعن طريق جهازها السري شاركت سياسييا بعملية الاغتيال.

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