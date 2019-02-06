2019/02/06 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: واشنطن تقرر إغلاق مكتب الهجرة والجنسية التابع لها في موسكو

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