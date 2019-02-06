نفط الجنوب يقلب الطاولة على السماوة بدوري الكرة الممتاز

2019/02/06 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برستمكن فريق نفط الجنوب لكرة القدم، اليوم الاربعاء، من قلب تأخره امام ضيفه فريق السماوة بهدف، الى فوز بهدفين، ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز.وجرت المباراة بين الفريقين على ارضية ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية بالبصرة، لحساب الدور الـ15 من المرحلة الاولى للدوري.تقدم فريق السماوة أولا بهدف عبر لاعبه حسين يونس في الدقيقة 13، لكن فريق نفط الجنوب تمكن من تسجيل هدفين، الاول عن طريق اللاعب باسل اسعد في الدقيقة 49، والثاني في الدقيقة 79 عبر اللاعب فراس زامل.ورفع الفوز رصيد فريق نفط الجنوب الى 16 نقطة، بينما بقي رصيد السماوة 12 نقطة.وضمن الدور ذاته، تعادل فريق الطلبة امام الصناعات الكهربائية بدون اهداف، فيما فاز فريق الكهرباء على فريق النفط بهدفين مقابل هدف واحد.

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