2019/02/06 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الأربعاء، وجود تصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء الكتل السياسية تطالب بإبعاد الحشد عن المناطق التي تعاني رخاوة أمنية.وقال عليوي في تصريح لموقع / الأنصار/، أن “ الحشد الشعبي هو صمام الأمان للأمن العراقي وبدون الحشد الشعبي لا يمكن أن يكون هناك أمان”، مبينًا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية: لا يمكن أن يكون هناك أمان بدون الحشد الشعبي alansaar.

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