2019/02/06 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “ديفينس ون” الامريكي ،الاربعاء، ان الجيش الأمريكي يواجه خطرا كبيرا يهدد المعلومات السرية الخاصة بتجارب الأسلحة المتطورة.وقال الموقع في تقرير ان “الباحثين في مركز الأبحاث البحرية بمنطقة “وايت ساند” في ولاية نيوميكسيكو، يمتلكون قدرا كبيرا من المعلومات الفائقة السرية، الموجودة على أجهزة رقمية، طلب الجيش الأمريكي تحويلها إلى رماد، للتأكد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ديفينس ون”: الجيش الأمريكي يواجه خطرا كبيرا يهدد المعلومات السرية الخاصة بتجارب الأسلحة المتطورة alansaar.

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